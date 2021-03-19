شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستأنف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الهيئة العليا للصحة في فرنسا رسميا اليوم الجمعة على لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما عبّرت وكالة الأدوية الأوروبية عن دعمها للقاح.

وذكرت الهيئة في بيان "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح أسترا زينيكا على الفور".

كان جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قد قال في وقت سابق اليوم الجمعة إنه ما من سبب يدعو بلاده لرفض لقاح أسترا زينيكا.

وعلقت أكثر من 21 دولة منها فرنسا استخدام اللقاح بعد أنباء عن تعرض بعض من تلقوه لاختلال في سيولة الدم.