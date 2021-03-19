بطل العالم بالفنون القتالية نورمحمدوف يعلن اعتزاله رسميا

وكتب وايت على صفحته الشخصية على "تويتر": "لقد اعتزل حبيب رسميًا 100 بالمئة. كان مدهشا رؤيتك كيف تعمل، شكرًا لك يا صديقي، استمتع بما سيأتي بعد ذلك".هذا وكان حبيب نور محمدوف، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأميركي جاستن غايتجي، في العاصمة الإماراتية ضمن دورة " يو أف سي 254 ".

وفي كلمته بعد فوزه أعلن حبيب أن النزال مع غايتجي كان الأخير له حيث اعتزل اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه [عبد المناف نورمحمدوف]، الذي توفي في الـ3 من تموز/يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.