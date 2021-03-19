انت الان تتابع خبر بطل العالم بالفنون القتالية نورمحمدوف يعلن اعتزاله رسميا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-19 | 13:19
المصدر:
0 مشاهدة
أعلن رئيس "بطولة النزال النهائي"، دانا وايت، اليوم الجمعة، أن بطل العالم بالفنون القتالية في الوزن الخفيف "يو أف سي"، حبيب نورمحمدوف، قد اعتزل رسميا.
وكتب وايت على صفحته الشخصية على "تويتر": "لقد اعتزل حبيب رسميًا 100 بالمئة. كان مدهشا رؤيتك كيف تعمل، شكرًا لك يا صديقي، استمتع بما سيأتي بعد ذلك".
هذا وكان حبيب نور محمدوف، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأميركي جاستن غايتجي، في العاصمة الإماراتية ضمن دورة " يو أف سي 254 ".
هذا وكان حبيب نور محمدوف، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأميركي جاستن غايتجي، في العاصمة الإماراتية ضمن دورة " يو أف سي 254 ".
وفي كلمته بعد فوزه أعلن حبيب أن النزال مع غايتجي كان الأخير له حيث اعتزل اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه [عبد المناف نورمحمدوف]، الذي توفي في الـ3 من تموز/يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا