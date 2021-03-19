انت الان تتابع خبر دراسة تحذر.. الوجبات السريعة ترفع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدرسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الوجبات السريعة تؤدى إلى إصابة 4 أشخاص إضافيين من بين كل 100 ألف يصابون بأزمة قلبية.

وأضافت الدراسة أنها نظرت في حالات النوبات القلبية مقارنة بكثافة مطاعم الوجبات السريعة في نيو ساوث ويلز، بأستراليا، لكل سلسلة جديدة تم افتتاحها، وتبين أن هناك 4 أشخاص آخرين لكل 100 ألف شخص يعانون من النوبات القلبية.



وأشارت الدراسة، إلى أن هناك عوامل خطر أخرى مثل العمر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، حيث ربطت الأبحاث السابقة بين زيادة استهلاك الوجبات السريعة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد العلماء الذين أجروا الدراسة، أن بحثهم من بين أولى الدراسات التي تربط النوبات القلبية، بزيادة توافر الوجبات السريعة.

وأوضحت الدراسة أن "النوبة القلبية تحدث عندما تمنع الجلطة الدموية عادة بسبب الدهون أو الكوليسترول، تدفق الدم إلى القلب. وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور تارونبريت سالوغا من جامعة نيوكاسل: "النوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى أن عددًا متزايدًا من النوبات القلبية لا يمكن تفسيره بعوامل الخطر المعروفة".