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القبض على اثنين من الإرهابيين في الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قوسيات الموصل.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود اثنين من الإرهابيين في منطقة القوسيات ايسر الموصل تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة الثالث صوب الهدف وتم القاء القبض عليهما".

واضاف البيان انهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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