شكرا لقرائتكم كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا وتهدد أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا، متوعدة واشنطن بأنها ستدفع ثمن هذه الخطوة، وفقاً لتعبيرها.

في التفاصيل، اعتبرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، أن السلطات الماليزية ارتكبت عملا إجراميا غير مقبول من خلال بيعها مواطنا كوريا بريئا وطرده للولايات المتحدة، بحسب البيان.

وقالت إن "هذا الحادث الصادم يمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية البشعة للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا"،

كما أعلنت في ظل الأوضاع المتشكلة القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا واتهمتها بارتكاب "عمل عدائي" ضد كوريا الشمالية.

"ستدفعون الثمن"

إلى ذلك، وصفت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".

من ماليزيا

يشار إلى أن السلطات القضائية الماليزية، كانت أصدرت يوم 17 مارس/آذار، قرارا ينص على ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة في ظل اتهامه بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ من خلال غسل الأموال وتوريد سلع كمالية إلى بلاده.