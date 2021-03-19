يصل 11%.. تعرف على سعر فائدة شهادات بنكي الأهلي ومصر بعد "تثبيت المركزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنكي مصر والأهلي، لمصراوي، إن البنكين قررا الإبقاء على أسعار فائدة شهادات الادخار دون تغيير تماشيا مع قرار البنك المركزي أمس بتثبيت الفائدة.

وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي منذ بداية عام 2021 وبهذا يتوافق مع توقعات المحللين في السوق.

ويبيع بنكا مصر والأهلي المصري أنواع مختلفة من شهادات الادخار بالجنيه الثابت للعائد الثابت بآجال تتراوح بين عام وعامين، و 3 سنوات و5 سنوات وبدوريات عائد متعددة تتباين بينهم نسبة الفائدة.

ويسمح البنكين من حاملي الشهادات بالاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمتها للحصول على قرض كاش أو شراء سيارة دون المطالبة بتقديم مفردات مرتب وتحويل الراتب.

ويعرض "الخليج 365" أسعار الفائدة على جميع أنواع شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري باختلاف أجلها في بنكي الأهلي المصري ومصر بعد قرار المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

أولا- البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات: نسبة الفائدة 11% سنويا للعائد الشهري.

الشهادة البلاتينية 5 سنوات: نسبة الفائدة 10.25% سنويا للعائد الشهري.

شهادة الاستثمار (أ) ذات آجال 10 سنوات: نسبة الفائدة 9.75% سنويا يصرف العائد بنهاية المدة.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عام: نسبة الفائدة 9.75% سنويا يصرف العائد شهريا.

شهادة الاستثمار(ب) ذات آجال عامين: نسبة الفائدة 9.5% سنويا يصرف ربع سنويا.

شهادة الاستثمار (ب) آجال 3 سنوات: نسبة الفائدة 9.25% سنويا يصرف العائد ربع سنويا.

ثانيا- بنك مصر:

1 - شهادة القمة لأجل 3 سنوات: تصرف فائدة سنوية ثابتة بنسبة 11% ودورية صرف صرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

2 - شهادة ادخار لأجل 5 سنوات: تعطي عائدا سنويا ثابتا 9%، ودورية صرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 1200 جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

3 - شهادة ادخار بأجل 5 سنوات: تصرف عائدا سنويا ثابتا 9.5% ولكن دورية صرف العائد سنويا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفات الألف.

4 - شهادة ادخار لأجل 7 سنوات: يتم بيعها بفائدة سنوية 9.75% ودورية صرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 750 جنيها.

5 - شهادة ذات أجل 3 سنوات: وتحسب فائدة متغيرة ترتبط بالصعود والهبوط أو الثبات بمتوسط أسعار الفائدة في البنك المركزي المعروف باسم (الكوريدور) وتصرف حاليا عائدا بنسبة 8.5% ودورية صرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

6 - شهادة ذات أجل 3 سنوات: وتحسب فائدة متغيرة يوميا ولكن مرتبطة بسعر العائد في المركزي المعروف باسم (كونيا) ويصرف العائد شهريا ولكن يُحسب يوميا.