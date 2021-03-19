“بعدما شككت سابقا في سلامته.. دول أوربية تستأنف اليوم تطعيم مواطنيها بلقاح “أسترازينيكا

جدة - عبدالحي حسين - تستعدّ دول عدة من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، لاستئناف التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، بعد تأكيد الوكالة الأوربية للأدوية أن هذا الطعم آمن وفّعال، لتنهي بذلك جدلا لم يعمر طويلا حول سلامة هذا اللقاح، المستخدم أيضا في المغرب.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، ستتمكن فرنسا من استئناف التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”، اليوم الجمعة، شأنها شأن ألمانيا وبلغاريا وسلوفينيا، وحتى إيطاليا التي فرضت إغلاقاً جديداً على ثلاثة أرباع سكانها منذ الاثنين.

كما ستستأنف دول أخرى التطعيم بـ”أسترازينيكا” خصوصاً إسبانيا والبرتغال وهولندا. وعلى غرار حوالى 15 دولة أخرى، علّقت فرنسا احترازياً استخدام لقاح “أسترازينيكا” بعد تسجيل أعراض جانبية مثل تخثّر الدم وجلطات دموية.

وأعلنت الوكالة الأوربية للأدوية، أمس الخميس، أن لقاح المختبر السويدي البريطاني “أسترازينيكا” “آمن وفعّال”، في قرار كان منتظر جداً، إذ أن الاتحاد الأوربي يعاني نقصاً في اللقاحات، ويعتمد على ملايين الجرعات من هذا اللقاح.

وأوضحت مديرة الوكالة “إيمر كوك” في مؤتمر عبر الفيديو، أنّ الهيئة الأوربية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام “خلُصت أيضاً إلى أنّ اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية”.

من جهتها، أكدت هيئة صحية بريطانية مستقلة كانت مكلفة بتقيّيم لقاحي “أسترازينيكا وفايزر/بايونتيك”، أمس الخميس أنه “لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة للقاحين”.

وكان الجدل بشأن اللقاح المذكور قد امتد إلى المغرب، ما دفع وزارة الصحة إلى الخوض في الأمر، حيث أوصت الأربعاء الماضي، بمواصلة استخدام اللقاح، ومشددة على أن، فوائد هذا الأخير تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال لقاح “أسترازينيكا”، نافية، أن يكون المغرب سجل أية وفاة ضمن المستفيدين من لقاح “أسترازينيكا”. وأفادت وزارة الصحة، عبر بيان إخباري لها، تلقى “اليوم 24″، نسخة منه، أن اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية، اجتمعت، يومه الأربعاء، بمقر مديرية الأدوية والصيدلة، لدراسة وتقييم الأعراض الجانبية المتمثلة في حالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين من لقاح “أسترازينيكا” المستعمل لتطوير المناعة ضد فيروس “كوفيد-19”.

وبالإجماع، أكد أعضاء اللجنة، تضيف وزارة الصحة، أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال لقاح “أسترازينيكا”. ولذلك فهي توصي بمواصلة استعماله في حملات التلقيح على صعيد ربوع المملكة.