تحديد تاريخ جديد لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

جدة - عبدالحي حسين - حددت اللجنة المنظمة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمس الخميس، تاريخا محتملا للمباراة النهائية، التي ستجمع الاتحاد السعودي والرجاء الرياضي بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

وعلاقة بالموضوع، قال مصدر من اللجنة المنظمة للمسابقة، في تصريحه لموقع “كووورة”: إن اللجنة تعمل على إقامة المباراة النهائية في شهر ماي المقبل، حيث ستتم مناقشة هذا المقترح مع الناديين معا للبت فيه.

وتابع: “واجهنا العديد من المشاكل في الفترة الماضية، نتيجة كثرة مشاركات الأندية، سواء في البطولات المحلية أو الخارجية؛ وهذا الأمر تسبب في تأخير النهائي”.

وواصل: “كما أن القيود المفروضة على الطيران، بسبب تفشي فيروس كورونا، واختلاف أنظمة الدخول إلى الدول، دفعتنا أيضا إلى تأجيل النهائي… وحتى الآن من المقرر أن تقام المباراة في المغرب، وستتم متابعة المستجدات بشكل مستمر”.

جدير بالذكر، أن الرجاء وصل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عقب تغلبه في نصف النهائي على نظيره الإسماعيلي المصري، فيما اتحاد جدة حجز مقعده في النهائي، بعد تفوقه على مواطنه الشباب.