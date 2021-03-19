الرئيس الأمريكي يؤكد الوفاء بوعد الـ 100 مليون جرعة لقاح قبل 40 يوماً من انقضاء المهلة

المناطق - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهدف الذي حدّده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول 100 يوم من ولايته سيتحقق اليوم ، قبل أكثر من 40 يوماً من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.

وقال بايدن في كلمة ألقاها اليوم من البيت الأبيض، إن الكوادر الطبية في الولايات المتحدة نجحت بتقديم 2.5 مليون جرعة من اللقاح للمواطنين يومياً، مشيراً إلى أن 65 % من الأمريكيين فوق 65 عاماً من العمر تلقوا جرعاتهم من اللقاح.

وشدد على أن الطريق لا تزال طويلة للتغلب على الجائحة، داعياً لضرورة الاستمرار باتباع الإرشادات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع انتقال العدوى.