احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في البصرة

وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كوادرها في كمرك محطة بوابة البصرة قامت بضبط (4) حاويات تحتوي على دراجات نارية و هوائية مستعملة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".

