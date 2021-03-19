انت الان تتابع خبر احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، احباط محاولة تهريب دراجات نارية و هوائية مستعملة في مركز كمرك محطة بوابة البصرة.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كوادرها في كمرك محطة بوابة البصرة قامت بضبط (4) حاويات تحتوي على دراجات نارية و هوائية مستعملة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".
واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".
واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".