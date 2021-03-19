انت الان تتابع خبر بالفيديو: مطالبات لعودة مفردات البطاقة التموينية... والسبب الارتفاع الجنوني للأسعار! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان نظام الحصة التموينية قد ساهم في دعم ملايين الأسر عبر توفير نحو 10 سلع غذائية أساسية بأسعار زهيدة مدعومة من الدولة. لكن استشراء الفساد في البلاد تسبب في انهياره، ولم يعد فيه غير مادتي الدقيق والزيت، وفي كثير من الأحيان لا يجري توزيعهما.وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تسببت جائحة كورونا والأزمة المالية التي تشهدها البلاد، في دخول أكثر من مليون ونصف المليون عراقي تحت خط الفقر .

ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.

ودعا مواطنون لعودة مفردات الحصة التموينية كحل يخفف عن كاهلهم، مبينين ان ضبط أسعار السوق بات شيئا مستحيلا، إذ إن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الدولار، وهذا أمر ثابت، إلا أن هناك حلولاً بديلة يجب على الحكومة توفيرها، ومنها دعم الحصة التموينية، وتوفيرها بانتظام.



بدورها وعدت وزارة التجارة، بتوفير وجبة كاملة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان، الذي يحل في نيسان المقبل، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير متطلبات الغذاء للعوائل الفقيرة والمشمولة في نظام البطاقة التموينية.