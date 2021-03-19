انت الان تتابع خبر بالفيديو: ثلاث سنوات ونصف على تحرير الموصل ولا يزال جانبها الايمن مهملا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على مدى ثلاث سنوات ونصف ولا يزال هذا الجانب مهملا ومنسيا من قبل حكومة نينوى المحلية ، لم يتلق حتى الآن سوى الوعود باعماره وإرجاعه إلى ما كان عليه قبل صيف حزيران عام الفين واربعة عشر، خصوصا وأن هذه الوعود ازدادت مع اقتراب الانتخابات المرتقبة شهر أكتوبر القادم ، لكن الفساد المستشري داخل المحافظة بشكل عام يمنع الجهود الدولية من التدخل وإعادته إلى حياته ، بحسب متخصصين.مسؤولون حكوميون في نينوى أكدوا أن أحدى عشر وحدة سكنية دمرت بالكامل بالجانب الأيمن خلال عمليات التحرير ، وهو ما يحتاج إلى مليارات من الدولارات لعودة الحياة فيه من جديد ، ناهيك عن بقايا جثث متفسخة ومخلفات حربية لا زالت تحت الأنقاض حتى اللحظة... فمؤتمر الكويت والبنك الدولي وما خصص من أموال جميعها لم تُعيد الحياة إلى الجانب اليتيم حتى اللحظة .

الاهتمام بالجانب الأيسر من قبل حكومة نينوى المحلية ونسيان الأيمن وإهمال الأهالي فيه ، وصفها سكنته بالتعمد لأسباب عديدة من قبل جهات سياسية تُخيْم على المشهد .

