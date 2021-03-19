فيلم خيال علمي عالمي يصور في مراكش وورزازات

جدة - عبدالحي حسين - اختار المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الكندي جينو جاستن ماكوي، تصوير فيلمه “لومينا” المدرج في خانة الخيال العلمي، بين لوس أنجلوس ومراكش وورزازات.

ويحكي فيلم “لومينا” عن قصة خريجة جامعية شابة تختفي صديقتها بدون سابق إنذار، لتنطلق رحلة البحث عنها.

وأقر المخرج الكندي وكاتب السيناريو والمنتج الموسيقي والمغني، أن اختياره المغرب جاء نظرا لما يتيحه من مشاهد وامتيازات تخدم فيلمه.

ويقول المخرج إن المغرب لديه تنوع في المناظر الطبيعية وتراث ثقافي قوي خاص به؛ مما يجعله أرضا مناسبة للمخرجين، توفر لهم إمكانيات بشرية كذلك.

وأكد المخرج في تصريحات صحفية أن المغرب يوفر مناظر طبيعية ذات إمكانات هائلة؛ ما يجعله يخطط لتصوير فيلم آخر فيه.