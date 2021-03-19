جنات في تجربة جديدة بالمغرب

جدة - عبدالحي حسين - بعد تقديمها لعدد من أغاني “الجينيريك” في مصر، حيث تستقر وتنشط فنيا، تقدم الفنانة جنات مهيد أغنية شارة مسلسل رمضاني مغربي مرتقب بعنوان “سوق الدلالة”.

وتعود جنات إلى تقديم أغنية مغربية، بعدما اعتمدت في جل إصداراتها الأخيرة على اللهجة المصرية، منها أغاني ألبومها الجديد.

وتعتبر جنات من الأسماء المطلوبة بكثرة لتقديم شارات بداية أعمال درامية بمصر، نذكر منها مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”، ومسلسل “مذكرات سيئة” السمعة، وفيلم “اللي ختشوا ماتوا”، ومسلسل “كارمن”، وأعمال أخرى غيرها.

وبخصوص المسلسل الرمضاني المرتقب “سوق الدلالة”، فهو يحكي عن منطقة الأحباس التاريخية في الدار البيضاء، ومن إخراج جميلة البرحي بنعيسى.

ويشارك في المسلسل المنتظر عرضه على القناة الثانية، كل من عبد اللطيف هلال، عبدالحق بلمجاهد، أمين نصور، محسن مالزي، هدى صدقي، وآخرون.