محمد الفلاح - استعدادات مصر لرمضان 2021.. منع الاعتكاف وإقامة الموائد بالمساجد

الجمعة 19 مارس 2021

قررت وزارة الأوقاف المصرية، منع الاعتكاف وإقامة الموائد بالمساجد خلال شهر رمضان 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن ضوابط صلاة التراويح خلال شهر رمضان تشمل التزام المصلين بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم المساجد بشكل دائم، وعدم ذهاب المصاب بالفيروس لصلاة التراويح، وعدم السماح بإقامة موائد الإفطار، أو الاعتكاف، أو فتح الأضرحة، واستمرار إغلاق دورات المياه ودور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط الاحترازية.

وأضاف أن صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك ستقام بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مشددا على أن الوزارة سوف تغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال رمضان.

يأتي هذا في وقت لم تصدر وزارة التنمية المحلية بمصر أي تعليمات بشأن موائد الإفطار في الشوارع، والتي تم منعها في رمضان الماضي، بناء على قرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 399 شخصا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 148 ألفا و823 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 193 ألفا و 482 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11472 حالة وفاة.