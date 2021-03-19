شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار دولار من البنك الدولي لبنجلاديش لحملة تطعيم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الدولي في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه سوف يقدم قروضا بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة بنجلاديش في تطعيم 54 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن بنجلاديش سوف تستخدم القروض لشراء اللقاحات وتوسيع منشآت التخزين وتوزيع جرعات التطعيم على قرابة 31 بالمئة من سكانها.

وسوف تخصص هذه القروض لصالح برنامج حكومة بنجلاديش لتطعيم أربعين بالمئة من سكانها خلال المرحلة الأولى من الحملة.

وبهذا التمويل الإضافي، تصل قيمة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبرنامج إلى 600 مليون دولار.

وتصل فترة سداد القروض إلى ثلاثين عاما، مع فترة سماح خمس سنوات.

وسوف يشارك البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمئة مليون دولار في البرنامج.

كما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 75 مليون دولار لنيبال و60 مليون دولار لأفغانستان.