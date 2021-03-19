شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 7.93 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 7.93ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 225 ألفا و17 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، سوف يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرين.

وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 11 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 4.24ملايين وعدد حالات الوفاة 91 ألفا و833 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وثماني أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.