بمقتضى الدستور.. نائبة الرئيس تؤدي اليمين كأول رئيسة لتنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدت سامية حسن اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب بالبلد الواقعة شرق أفريقيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي.

وأدت سامية حسن، (61 عاما) التي كانت نائبة للرئيس، اليمين في قصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام.



وتوفي ماجوفولي عن 61 عاما بسبب مرض في القلب الأربعاء بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.

وبمقتضى الدستور تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية.

ودعت المعارضة الخميس إلى أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين بسرعة لتجنب فراغ دستوري في البلاد.





والأربعاء الماضي، أعلنت نائبة الرئيس حينها، في خطاب للشعب، وفاة الرئيس التنزاني ماجوفولي عن 61 عاما، جراء مرض في القلب لازمه منذ عشر سنوات.

وقالت إنه يجري الإعداد لدفنه، لكنها لم تشر إلى موعد أداء اليمين، فيما انهالت رسائل التعازي عليها.

ولم يظهر الرئيس الراحل على الملأ منذ 27 فبراير/شباط مما أثار شائعات أنه أصيب بكورونا.

وكان ماجوفولي اشتهر باسم "البلدوزر" لما عُرف عنه من تطبيق سياساته رغم اعتراضات المعارضة.

وأكد زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد، توندو ليسو، أن الرئيس ماجوفولي توفي بسبب مرض كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان الحكومة وفاة ماجوفولي بأزمة قلبية.