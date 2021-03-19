وزير دفاع أمريكا إلى نيودلهي.. صفقات محتملة وأزمة بالأفق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نيودلهي كأول مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند بهدف تعزيز أواصر الأمن.

وخلال زيارة أوستن، سيبحث الجانبان خطة الهند شراء طائرات مسيرة مسلحة من الولايات المتحدة وكذلك طلبية كبيرة لشراء أكثر من 150 مقاتلة للقوات الجوية والبحرية لتقليل الفجوة مع الصين، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.



ومن المتوقع أيضا إثارة اعتزام الهند شراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي والتي يمكن أن تستجلب عقوبات بموجب القانون الأمريكي، وقد فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها تلك الأنظمة.

وطلب بوب منانديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، من أوستن أن يوضح للهند أن إدارة بايدن تعترض على الصفقة.

وعقد قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، وهي دول تشكل ما يعرف باسم مجموعة الحوار الأمني الرباعي، أول اجتماع قمة لهم الأسبوع الماضي، وتعهدوا بالعمل معا لضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ والتعاون في مجال الأمن البحري والسيبراني في مواجهة التحديات التي تشكلها الصين.

وحدث تقارب بين الهند والولايات المتحدة عقب التوتر الذي ثار مع الصين على حدود الهيمالايا المتنازع عليها حيث دارت اشتباكات دامية العام الماضي.

وقدمت واشنطن دعما لنيودلهي التي استأجرت منها طائرات استطلاع مسيرة، كما زودتها بتجهيزات تستعين بها القوات الهندية في الأجواء الباردة.