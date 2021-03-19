إجراءات حازمة.. التوتر يسود جولة مباحثات واشنطن وبكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توعد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي خلال لقاء في ألاسكا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باتخاذ "إجراءات حازمة" ضد "التدخل الأمريكي".

ودعا المسؤول الصيني إلى "التخلي عن عقلية الحرب الباردة".



وقال جيشي "الصين تعارض بشدة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين".

أعربنا عن معارضتنا الشديدة لتدخل كهذا، و"سنتخذ إجراءات حازمة للرد". وأضاف "ما يتعين القيام به هو التخلي عن عقلية الحرب الباردة".

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع الصين أمس الخميس، قائلة إن الأفعال الصينية تهدد النظام العالمي الذي يقوم على القواعد، ومتعهدة بأن واشنطن ستدافع عن أصدقائها.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بداية المحادثات مع نظرائه الصينيين في ألاسكا: "لا نسعى إلى الصراع، لكننا نرحب بالمنافسة، وسوف ندافع دائما عن مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

كما اتهمت الولايات المتحدة الصين بـ"الغوغائية" والتركيز على القيام بـ"الاستعراض بدلا من النقاشات الجوهرية".



وأبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي في أنكوراج أن الجانب الأمريكي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينج يانغ وهونج كونج وتايوان فضلا عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي للحلفاء.

وقال "كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على القواعد الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".