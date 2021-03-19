"بدلة فارغة".. ترامب الابن يفتح النار على بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق الجمعة، أنه لا يوجد حاليا زعيم في الولايات المتحدة.

تصريحات يفتح بها ترامب الابن النار على الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية رفض البيت إجراء مناقشة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب الابن، عبر موقع تويتر يقول: "دعا بوتين جو بايدن إلى نقاش مباشر بدون نص مُعد مسبقاً".

وأضاف: "يعلم العالم كله أنه ليس لدينا زعيم، لا يوجد سوى بدلة فارغة مزودة بجهاز تلقين عن بعد".

وتابع أن خصوم الولايات المتحدة، منتشون الآن وهم "ينظرون لضعف الولايات المتحدة".

وفي مقابلة متلفزة، قال بايدن إن بوتين "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" لعام 2016 والتي أفرزت فوز دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق قريبا.

اتهامات رد عليها بوتين بالقول إن بايدن يحاول إسقاط ما في نفسه على الآخرين.

وأضاف: "عادة ما نرى ما في أنفسنا في الآخرين، ونظن أنهم على ما نحن عليه وعندئذ نطلق أحكامنا عليهم"؛ متمنيا له الصحة، وعرض التحدث يوم الجمعة أو الاثنين.

ورداً على ذلك، قال البيت الأبيض إن بايدن وبوتين تحدثا بالفعل، وأن واشنطن على اتصال بالقيادة الروسية.

غير أن بايدن رفض الإجابة عن سؤال صحفي حول ما إن كان يوافق على التحدث إلى بوتين، أمس الخميس، بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

والأربعاء، أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

ولاحقا، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن نهج روسيا في العلاقات مع موسكو سيجري تحليله في المستقبل القريب، بما في ذلك أثناء المشاورات مع أنطونوف في موسكو.

من جهتها، كتبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، تقول إنه "خلال لقاءات في وزارة الخارجية الروسية وهيئات أخرى، ستطرح وسائل تصحيح العلاقة الروسية الأمريكية المأزومة".



وأضافت أن "التصريحات المتهورة لمسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا في الأساس".

وقالت الدبلوماسية الروسية إنها "دعت" سفيرها أناتولي أنتونوف إلى العودة إلى موسكو لإجراء مشاورات بعدما رد الرئيس الأمريكي بالإيجاب على صحفي سأله عما إذا كان يرى بوتين "قاتلا".

واستدعاء السفير بهذا الشكل وإن وصفته موسكو بالدعوة، أمر نادر في العمل الدبلوماسي الروسي.

واتهم رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي فياتشيسلاف فولودين، الأربعاء، الرئيس الأمريكي بأنه "أهان كل الروس وهاجم بلاده".

وطلب منه نائب رئيس مجلس الحكام قسطنطين كوساتشيف "توضيحات واعتذارات".