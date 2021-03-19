شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 121.49 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أظهرت إحصاءات مجمعة نشرتها وسائل الإعلام أن ما يزيد على 121.49 مليون شخص أُصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول من حيث عدد الوفيات والإصابات؛ حيث بلغ عدد الوفيات 538049 فيما بلغ عدد حالات الإصابة 29646541 تليها البرازيل بـ284775 و11693838 إصابة. كما سجل في جمهورية تشيكيا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 226 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها بلجيكا (195).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19» في 18 مارس/ آذار ارتفاعاً من ست حالات في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان: إن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية لـ«كوفيد-19» في الصين منذ 14 فبراير/شباط. وكانت الحالات الـ10 الأخرى وافدة من الخارج.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات «كوفيد-19» المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90083 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4636.