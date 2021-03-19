شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في الهند تبلغ أعلى مستوى في نحو 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز

سجلت الهند 39726 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الجمعة، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، بينما فرضت الولايات الأكثر إصابة بالعدوى، ومنها ماهاراشترا في الغرب، قيوداً جديدة؛ للحد من انتشار المرض.

وبلغ عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 11.51 مليون، وهو ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات زادت بواقع 154 وبهذا تصل الحصيلة الرسمية إلى 159370.