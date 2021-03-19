اخبار العالم

إصابات «كورونا» في الهند تبلغ أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «» في الهند تبلغ أعلى مستوى في نحو 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز
سجلت الهند 39726 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الجمعة، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، بينما فرضت الولايات الأكثر إصابة بالعدوى، ومنها ماهاراشترا في الغرب، قيوداً جديدة؛ للحد من انتشار المرض.
وبلغ عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 11.51 مليون، وهو ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات زادت بواقع 154 وبهذا تصل الحصيلة الرسمية إلى 159370.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا