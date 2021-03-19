شكرا لقرائتكم خبر عن سامية حسن تؤدي اليمين كأول رئيسة لتنزانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي - رويترز

أدت سامية حسن اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا، الجمعة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي.

وأدت سامية حسن، (61 عاماً) التي كانت نائبة للرئيس، اليمين في قصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام. وتوفي ماجوفولي عن (61 عاماً)؛ بسبب مرض في القلب، الأربعاء، بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.

وبمقتضى الدستور تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية. ودعت المعارضة، الخميس، إلى أداء اليمين بسرعة؛ لتجنب فراغ دستوري في البلاد.