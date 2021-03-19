شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا بسبب «جريمة لا تغتفر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ.ف.ب

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا؛ بسبب تسليمها أحد المواطنين الكوريين الشماليين إلى الولايات المتحدة، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وجاء في البيان أن السلطات الماليزية ارتكبت في 17 آذار/ مارس «جريمة لا تغتفر.. عبر تسليمها بالقوة مواطناً بريئاً (من كوريا الشمالية) إلى الولايات المتحدة».

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية «القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا»، مشددة على أن ما حصل «عمل عدائي» في حق بيونج يانج نفذ «إذعاناً للضغوط الأمريكية».

ووصف البيان الشخص الذي لم يُذكَر اسمه بأنه فرد منخرط في «أنشطة تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة»، وشدد على أن هناك «تلفيقاً قد حصل.. للقول إنه متورط في غسيل أموال غير قانوني».