شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صواريخ من سوريا داخل الأراضي التركية.. وأنقرة ترد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ.ف.ب

أصابت صواريخ أُطلقت من مناطق يسيطر عليها الجيش السوري في سوريا منطقةً حدودية في جنوب تركيا من دون أن تتسبب بأية إصابات أو أضرار، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عبر «تويتر».

وسقطت الصواريخ في حقل خالٍ في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة: إن تركيا «بعثت إشعاراً» لروسيا تطلب فيه «وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن «أهدافاً محددة قد تم ضربها على الفور رداً على ذلك». كذلك، وضعت أنقرة قواتها في المنطقة في حالة تأهب.

وتعمل تركيا وروسيا على حل الصراع في سوريا بعد عشر سنوات من الحرب على الرغم من أنهما تنتميان إلى معسكرين متعارضين.

وفي آذار/ مارس الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا؛ لمنع التصعيد بعد مقتل 36 جندياً تركياً في هجوم شنه الجيش السوري بدعم من روسيا.