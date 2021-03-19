شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تقر الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - رويترز

قالت إدارة الأغذية والأدوية في الفلبين، الجمعة، إن البلاد أقرت استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي لمرض «كوفيد-19» لحالات الطوارئ.

واللقاح، الذي طوره معهد «جاماليا» الروسي، هو رابع لقاح يتم إقرار استخدامه لحالات الطوارئ في البلد الذي يواجه ارتفاعاً جديداً في حالات الإصابة. وقال مدير الإدارة رولاندو إنريكي دومينجو خلال مؤتمر صحفي: «المنافع المحتملة والمعروفة للقاح سبوتنيك في...تفوق المخاطر المحتملة والمعروفة لهذا اللقاح».