شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يثبّت بيرنز مديراً لـ«السي آي إيه» وبيسيرا وزيراً للصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

ثبّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، عضوين جديدين في إدارة الرئيس جو بايدن، هما: ويليام بيرنز في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه) وكسافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة. وحاز بيرنز إجماع أعضاء مجلس الشيوخ، في لحظةٍ نادرة في الكونجرس المنقسم بشدّة.

وكان بيرنز دبلوماسيّاً على مدى 33 عاماً، وشغل منصب سفير بلاده في موسكو. حتّى ترشيحه، كان بيرنز رئيساً لكارنيغي للسّلام الدولي؛ وهي مؤسّسة فكريّة رائدة في السياسة الخارجيّة في واشنطن. وهو يتمتّع بخبرة عميقة في شؤون الأمن والاستخبارات، بعدما أمضى أكثر من ثلاثة عقود في السلك الخارجي للولايات المتحدة، بما في ذلك فترة عمله سفيراً في روسيا من 2005 إلى 2008.

وسيكون بيرنز أوّل دبلوماسي مخضرم يُدير «السي آي إيه»، الوكالة الأمريكيّة العملاقة لمكافحة التجسّس والتي يعمل فيها 21 ألف شخص. فهو ليس سياسيّاً ولا عسكريّاً ولا شخصاً من أوساط الاستخبارات على غرار ما كان الكثير من أسلافه.

ويخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي كان رأس الوكالة في 2017 قبل أن يُعيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وزيراً للخارجيّة.