شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لتقليص صادرات الخام 3% في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت خطة ربع سنوية اطلعت عليها «رويترز» أنه من المقرر أن تتراجع صادرات النفط الخام من روسيا إلى 60.9 مليون طن في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، من 62.1 مليون طن في برنامج يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

تخطط روسيا لتقليص صادراتها النفطية في الربع الثاني من 2021 على الرغم من قرار «أوبك+» السماح لها برفع إضافي للإنتاج من إبريل.

وعلى أساس يومي، تفيد حسابات أجرتها «رويترز» أن صادرات روسيا النفطية ستتراجع نحو ثلاثة في المئة بين إبريل ويونيو مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

(رويترز)