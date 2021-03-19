شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مجمعات خدمية فى كل قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتخضع المبادرة لدراسة دقيقة فى اختيار القرى طبقا لأولويات موضوعه للانتهاء تدريجيا من عملية التطوير على مدار الـ3 سنوات القادمة.

كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذى يندرج تحت مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وتتمثل تفاصيل المبادرة بشأن العمل على تقارب الخدمات للمواطنين وتحسينها لتمكينهم من تأديتها بسهولة:

- إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية.

- إنشاء فروع مكاتب تابعة لـ" التموين والشهر عقاري".

- إنشاء وحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجي مصغر.

- تتضمن إنشاء سجل مدنى ومكاتب للبريد ووحدة للتضامن الاجتماعى

- بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد وجارى العمل على الوصول لـ500 .

- إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية وأخرى للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎

- تحسين جودة خدمات الاتصالات برفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة.