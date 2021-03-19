ضبط أغذية فاسدة وتحرير 18 محضرًا خلال حملة تموينية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظم قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية جنوب بني سويف، حملة على عدد من محلات بيع الأغذية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

تمكنت الحملة من المرور على 21 منشأة غذائية متنوعة، وتحرير 18 محضر جنحة صحية من بينها 5 محاضر جنحة صحية لعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، و13 محضر جنح عدم حمل شهادات صحية.

كما جرى خلال الحملة ضبط 32 كيلو جرام أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 27 عينة من أغذية مختلفة ، وإرسالها للمعامل لتحليلها.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين