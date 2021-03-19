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التحالف الدولي يسلم الجيش العراقي أبراجا وكاميرات حرارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن أن قوات التحالف الدولي سلمت القوات العراقية أبراجا ومواد لوجستية جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله:" إن قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية تسلمت من قوات التحالف الدولي 36 برج مراقبة مع كاميرات حرارية ومواد احتياطية للأبراج، إضافة إلى مولدات كهرباء لكل برج"، مشيرا إلى أن قوات التحالف لديها دفعات أخرى سيتم تسليمها في المستقبل إلى قيادة العمليات المشتركة بالتتابع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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