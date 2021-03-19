ملايين الجرعات من لقاح كورونا في طريقها من واشنطن الى هاتين الدولتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ملايين الجرعات من لقاحات شركة استرازينيكا المضادة لكوفيد-19 إلى المكسيك وكندا.

ولدى الولايات المتحدة عشرات الملايين من الجرعات من هذا اللقاح الذي لم يتلقَّ حتى الآن الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأميركية.

ووفقًا للمتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي، فإن الخطة قيد الدرس تشمل إرسال 2,5 مليون جرعة إلى المكسيك و1,5 مليون جرعة إلى كندا.

وشددت على أن “أولويتنا تظل تطعيم الأميركيين”، لكن “الوباء لا يعرف حدودًا”.

وستتلقى المكسيك لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة في إطار اتفاق أبرمه رئيسا البلدين، وفق ما أعلن الخميس وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد.

ولم يكشف إبرارد من جهته نوع اللقاحات ولا الكمية التي ستصل المكسيك.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي في تغريدة “هناك اتفاق حول اللقاحات مع الولايات المتحدة بعد محادثة بين الرئيسين (أندريس مانويل) لوبيز أوبرادور و(جو) بايدن”.

وأضاف أنه سيقدم الجمعة تفاصيل حول الاتفاق “لأننا لا زلنا نعمل عليه”.

وعقد بايدن ولوبيز اجتماعا افتراضيا بداية آذار تناولا فيه مسائل مهمة في العلاقة الثنائية، مثل الهجرة وكذلك اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتلقت المكسيك حتى الآن 870 ألف جرعة فقط من لقاح أسترازينيكا بموجب اتفاق مع الحكومة الهندية، رغم أن السلطات وقعت اتفاقا أوليا مع أسترازينيكا في كانون الأول لشراء 77,4 مليون جرعة.

وفي الإجمال، تلقى البلد الذي يعد 126 مليون نسمة 7,16 ملايين جرعة من لقاحات مختلفة، استعملت منها 4,73 ملايين جرعة.