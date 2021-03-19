شرطة ميسان: القبض على 3 متهمين متورطين بجريمة القتل العمد

بغداد - ياسين صفوان - أعنلت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على (3) متهمين متورطين بجريمة القتل العمد في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة الحسن العسكري التابع الى قسم شرطة البلدة تمكنت من القبض (ثلاثة) متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات (القتل العمد)".



واضاف البيان ان "العملية تمتمن خلال عمليات تحرٍ وملاحقة منفصلة اعتمدت على معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم، ليتم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".

