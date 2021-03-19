شكرا لقرائتكم خبر عن من هم أعضاء اللجنة العامة لمجلس الشيوخ؟ وكيف يتم اختيارهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تفاصيل تشكيل اللجنة العامة للمجلس والتى كان يتطلب تشكيلها، الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية لهيئات مكاتبها، والمقرر أن يعاود المجلس انعقاد جلساته العامة يوم الأحد المقبل والموافق ٢١ مارس.

وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.