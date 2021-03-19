مباحثات مغربية موريتانية للتعاون بمجالات التشغيل والحماية الاجتماعية

جدة - عبدالحي حسين - بحث المغرب وموريتانيا، أمس الخميس، بالعاصمة الرباط، آفاق التعاون في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ووزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني، الطالب ولد سيدي أحمد، بحسب بيان لوزارة الشغل والإدماج المهني.

وأعلن الوزير الموريتاني سيدي أحمد، خلال اللقاء أن “بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية”.

وأضاف “قُدمت لنا خلال الاجتماع مختلف البرامج قيد الإنجاز في مجال التشغيل ولكن أيضا في مجال التكوين”.

وتابع موضحًا أن “من بين تلك البرامج المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبرنامج انطلاقة، بالإضافة لتعميم التغطية الاجتماعية (التأمين الصحي) والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل”.

وفي فبراير الماضي، أطلقت الحكومة المغربية برنامجا جديدا لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشباب الحاملين للمشاريع، يحمل اسم “انطلاقة”.

ويتضمن البرنامج قروضا بمعدلات فائدة منخفضة وغير مسبوقة، محددة بـ 1.75 بالمئة بالنسبة للمستفيدين في الأرياف، و2 بالمئة في المدن.

من جانبه، قال محمد أمكراز إن مباحثاته مع نظيره الموريتاني “همت البرامج التي تم إطلاقها في قطاعات العمل والشغل والحماية الاجتماعية”.

وتابع لافتًا أن “الموريتانيين أعربوا عن الرغبة في التعرف على منجزات المغرب في هذه المجالات ذات الحمولة الاجتماعية القوية”، مشيرًا أن الأمر يتعلق بانطلاقة جديدة للتعاون الثنائي في المجال.