بالفيديو: حكم يفر من الملعب باتجاه موقف السيارات بعد الاعتداء عليه ومطاردته

المباراة جمعت فريقي كوستينبرود وتورنادو بيزدن قرب العاصمة صوفيا، وأقميت ضمن منافسات الدرجة الرابعة البلغارية.

ووجه كاراجينوف ضربات إلى الحكم، قبل أن يلتحق عدد من اللاعبين الآخرين للمشاركة في الهجوم، وانفلتت الأمور، واضطر الحكم للإعلان عن نهاية المباراة، والهرب نحو موقف السيارات للنجاة من الضربات التي استهدفته.