شكرا لقرائتكم خبر عن «كيتوبي».. شركة «يونيكورن» جديدة تولد في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نتيجة الوباء اضطرت Kitopi إلى تعليق عملياتها في بريطانيا وأمريكا

نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «كيتوبي» Kitopi، وهي منصة لمشاركة المطابخ وتوصيل الطعام عبر الإنترنت ومقرها دبي، تتطلع إلى جمع ما بين 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار (حوالي 700 مليون درهم) في جولة تمويل جديدة، للتوسع في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن نجاح الشركة في جمع هذا المبلغ، قد يرفع تقييمها إلى نحو مليار دولار، ما يعني أننا أمام ولادة «يونيكورن» جديد في دبي بعد شركة «كريم» التي استحوذت عليها «أوبر» بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأضافت المصادر أن الشركة عينت «بنك أوف أمريكا» لإدارة جولة التمويل.

ونتيجة لوباء «كوفيد-19»، اضطرت Kitopi إلى تعليق عملياتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة العام الماضي وتحويل تركيزها إلى الأسواق حيث كان النمو ممكناً، مثل الشرق الأوسط وآسيا.

وقال أحد المصادر إن Kitopi كانت نشطة في السوقين الأمريكي والبريطاني لفترة وجيزة فقط قبل أن يضرب الوباء، وستخطط للعودة مرة أخرى إلى الأسواق عندما يصبح الوضع واضحا.

وأصبحت المرافق التي تُعرف باسم «المطابخ السحابية»، والتي تم إنشاؤها لإنتاج الطعام خصيصاً للتسليم، شائعة لدى المستثمرين.

وتدير «كيتوبي» أكثر من 60 مطبخاً ويعمل بها أكثر من 1500 موظف. وتخطط للتوسع في جنوب شرق آسيا في وقت لاحق من هذا العام.

وجمعت الشركة 117.2 مليون دولار منذ إنشائها من مستثمرين بما في ذلك شركة رأس المال الاستثماري BECO Capital ومقرها دبي وشركة Lumia Capital ومقرها الولايات المتحدة.

وقال مصدران لرويترز إن شركة iKcon المنافسة الأصغر كانت أيضاً في السوق لجمع الأموال العام الماضي، حيث نمت الشركات الناشئة في مجال المطابخ السحابية أعمالها خلال الوباء الذي عطل صناعة الطعام. (رويترز)