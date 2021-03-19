شكرا لقرائتكم خبر عن آخر «A380» تعلن انتهاء برنامج الطائرة العملاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت إيرباص برنامج A380 في 2000 بقيمة 9.5 مليار يورو

النموذج الأولي ظهر في تولوز في 18 يناير 2005

حلقت أول رحلة لهذه الطائرة في 27 أبريل 2005

من تولوز إلى هامبورج، حلقت آخر طائرة إيرباص A380 تم صنعها، في رحلتها الأولى لتُسلم لاحقاً إلى شركة طيران الإمارات، وتُعلن كذلك انتهاء برنامج صناعة الطائرة العملاقة.

وكانت إيرباص أطلقت برنامج A380 في 19 ديسمبر 2000، بقيمة 9.5 مليار يورو (10.7 مليار دولار)، حيث كُشف عن النموذج الأولي الأول لهذا الطراز في تولوز في 18 يناير 2005، كما حلقت أول رحلة لهذه الطائرة في 27 أبريل 2005.

سلمت أول طائرة إلى الخطوط الجوية السنغافورية في 15 أكتوبر 2007

في فبراير 2019 خفضت طيران الإمارات طلباتها لتعلن إيرباص وقف البرنامج

«الإمارات» أكبر مشغل بـ 118 طائرة وتتسلم آخر 5 طائرات خلال 2021 و2022

وسلمت أول طائرة إلى الخطوط الجوية السنغافورية في 15 أكتوبر 2007، ودخلت الخدمة في 25 أكتوبر من العام نفسه. وفي 14 فبراير 2019، بعد أن خفضت طيران الإمارات طلباتها الأخيرة من هذا الطراز، أعلنت شركة إيرباص أن إنتاج A380 سينتهي بحلول عام 2021.

وتعتبر «طيران الإمارات» أكبر مشغل للطائرة العملاقة على مستوى العالم، حيث تسلمت 118 طائرة إيرباص A380، من أصل 123 طائرة حتى نهاية فبراير 2021.

وبحسب البيانات، فقد تسلمت شركة طيران الإمارات 3 طائرات «إيرباص A380» خلال عام 2020، وستتسلم طلبيتها المتبقية من «A380»، المكونة من 5 طائرات خلال عامي 2021 و2022.



122 طائرة

ومن المتوقع أن تتسلم «طيران الإمارات» طائرتين في عام 2021، وثلاث طائرات بحلول مايو 2022، وستكون لدى الناقلة 122 طائرة عملاقة في أسطولها.

وبحسب بيانات شركة «إيرباص»، فقد بلغ عدد طلبيات طائرة A380 نحو 251، حيث سلمت 246 طائرة منها، وتعمل في أساطيل الناقلات 242 طائرة من نفس الطراز، حيث يبلغ عدد المشغلين له 15 شركة، بينما يصل عدد العملاء إلى 14.