كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا وتحذر أميركا

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بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا، بعد قرار كوالالمبور ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، محذرة واشنطن بأنها ستدفع ثمن هذه الخطوة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج أنذرت واشنطن بأنها "ستدفع الثمن المناسب" من أجل القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في ماليزيا الأسبوع الماضي برفض طعن رجل الأعمال الكوري الشمالي في طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنها تعلن "القطع التام للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا".

كما وصف البيان العلاقة بين بيونج يانج وواشنطن بأنها "أكثر العلاقات عداء على هذا الكوكب".

وأفادت وكالة أنباء يونهاب بأن مون تشول ميونج، الذي كان يعيش في ماليزيا، تم اتهامه بتوريد سلع فاخرة محظورة من سنغافورة إلى بيونج يانج وغسل الأموال في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وزعمت كوريا الشمالية أنه يعمل في "أنشطة تجارية خارجية مشروعة".

ويأتي التسليم في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة محاولاتها للاتصال بكوريا الشمالية.

وتعهد مسؤول كوري شمالي كبير هذا الأسبوع بتجاهل هذه المحاولات إلى أن تفي واشنطن بشروط بيونج يانج، مما يشير إلى أن أي تحرك في المحادثات حول برنامج الأسلحة النووية على وجه الخصوص لا يزال مستبعدا.