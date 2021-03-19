محمد الفلاح - صواريخ مصدرها سوريا تسقط في تركيا.. وأنقرة ترد

الجمعة 19 مارس 2021

أصابت صواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام في سوريا، منطقة حدودية في جنوب تركيا، من دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية الخميس عبر ”تويتر“.



وسقطت الصواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا ”بعثت اشعارا“ لروسيا تطلب فيه ”وقف إطلاق النار“.

وأشارت الوزارة الى أن ”أهدافا محددة قد تم ضربها على الفور ردا على ذلك، فيما تم وضع قوات تركية في المنطقة في حالة تأهب“.

وتعمل تركيا وروسيا على حل الصراع في سوريا بعد عشر سنوات من الحرب رغم أنهما تنتميان إلى معسكرين متعارضين.

وموسكو حليف أساسي للرئيس السوري بشار الأسد بينما تدعم أنقرة جماعات معارضة.

وفي آذار/ مارس الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لمنع التصعيد بعد مقتل 36 جنديا تركيًا في هجوم شنه النظام السوري بدعم من روسيا.