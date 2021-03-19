شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 18 مارس آذار ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة بيان إن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية لكوفيد-19 في الصين منذ 14 فبراير شباط. وكانت الحالات العشر الأخرى وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90083 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4636.