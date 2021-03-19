شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني يدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في «أبين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مسؤول حكومي يمني الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة أبين جنوب اليمن، وقُتل فيه وأصيب عدد من العناصر الأمنية والمدنيين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.