عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا وتهدد أمريكا

الجمعة 19 مارس 2021

الخليج 365

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا.



جاءت خطوة بيونج يانج بعد أن قضت محكمة ماليزية بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال.

كما حذرت كوريا الشمالية واشنطن من أنها "ستدفع ثمنا" لذلك.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت كوريا الشمالية، أنها ستتجاهل أي محاولات أمريكية للتواصل ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية.

وتعهدت النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي بتجاهل بلادها محاولات الولايات المتحدة لإقامة اتصال حتى تفي واشنطن بشروط بيونج يانج، مشيرة إلى أن أي تحرك بشأن الجدل الخاص ببرنامج أسلحتها النووية يظل بعيد المنال.

وبحسب التقارير الإعلامية، تحاول الولايات المتحدة التواصل مع كوريا الشمالية منذ منتصف فبراير/شباط.

وأضافت: "أوضحنا بالفعل وجهة نظرنا بأنه لن يكون هناك اتصال أو محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها المعادية لنا وأننا سنستمر في تجاهل محاولاتها للتواصل معنا"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ومن جانب أمريكا، أكدت واشنطن، أنها بصدد استخدام الضغوط وكل الخيارات المتاحة تجاه بيونج يانج، نتيجة لرفضها الحوار.