نقلاً عن العربية: تركيا طلبت من قنوات الإخوان في أراضيها وقف استهداف مصر والخليج

الشارقة - اميمة ياسر - تلقت جماعة «الإخوان» الإرهابية،صفعة جديدة بعد أن وضعت السلطات التركية عدداً من قياداتها تحت الإقامة الجبرية، فضلاً مطالبتها بوقف استهداف مصر عبر قنواتها.

وأفادت قناة العربية أمس الخميس بأن السلطات التركية وضعت عدداً من قيادات «جماعة الإخوان» الإرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن السلطات التركية طلبت من قنوات الجماعة الإرهابية التي تبث من أراضيها وقف استهداف مصر ودول الخليج، وأنها ستحسم مصيرها نهائيا السبت المقبل.

وذكرت العربية في نشرتها المسائية أن مفاوضات ستجري بين قيادات الجماعة الإرهابية وقيادات أمنية تركية تشمل ترحيل بعض القيادات المطلوبة لمصر، واشتراط وقف العمل السياسي للحصول على الجنسية التركية والإقامة. وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات «إخوانية» في أراضيها.