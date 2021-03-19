برلماني سابق: 50% من المنظمات الحقوقية مملوكة لجماعة الإخوان

الشارقة - اميمة ياسر - قال عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، أن الوضع السياسي العام والدولي لا ينفصلان في مواجهة المنظمات الحقوقية التي تدعى أنها تدافع حقوق الإنسان وتسعى لأغراض خبيثة وتعمل وفق أجندات محددة.

وأضاف "المغازي" خلال حواره ببرنامج " خط أحمر" والمذاع عبر فضائية طالحدث اليوم" ان 50% من المنظمات الحقوقية التي تحدث عنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان منظمات إخوانية، مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلي أنه يجب تفنيد انتقادات مثل هذه المنظمات المشبوهة والرد عليها بنقاط محددة، مثل توجيه الكلام للرئيس الأمريكي جو بايدن وسؤاله عما حدث من الشرطة، أو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسؤاله عن أصحاب السترات الصفراء.