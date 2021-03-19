شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الصين تهدد النظام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع الصين اليوم الخميس، قائلة إن الأفعال الصينية تهدد النظام العالمي الذي يقوم على القواعد، متعهدة بأن واشنطن ستدافع عن أصدقائها.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، في بداية المحادثات مع نظرائه الصينيين في ألاسكا قائلاً "لا نسعى إلى الصراع لكننا نرحب بالمنافسة وسوف ندافع دائما عن مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

وأبلغ وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي، وعضو مجلس الدولة وانغ يي، في أنكوراج، أن الجانب الأمريكي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانغ، وهونج كونج وتايوان، فضلا عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي للحلفاء.

وأضاف "بلينكن"، "كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على القواعد الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".