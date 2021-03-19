شكرا لقرائتكم خبر عن الراعي يناقش «تفكيك أوصال لبنان» في بكركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فيما التقى المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالرئيس ميشيل عون أمس بقصر بعبدا للمرة الـ 17، دون نتيجة ملموسة غير الاتفاق على اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل، زار وفد من هيئة مكتب الجبهة المدنيّة الوطنيّة واللجنة التوجيهية في منصّة «بيراميد» البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي وبحث معه استفحال الانسداد السياسي والأزمة الحياتيّة التي تضغط على المواطنين، واستمرار استباحة سيادة البلاد وتفكيك أوصال الدولة الذي تمارسه المنظومة الحاكمة.

وأبلغ الوفد البطريرك الراعي دعمه لمبادرتَيه حول الحياد والمؤتمر الدولي برعاية أمميّة، مشدداً على مركزية تمثيل المجتمع المدني وقوى ثورة 17 تشرين في أي طاولة حوار وطنية أو دوليّة لمناقشة مسار الخروج من الأزمة اللبنانيّة، خصوصاً وأن هذه القوى تمتلك الرؤية والبرنامج والقيادة البديلة لبناء لبنان الجديد.

وإذ أطلع الوفد البطريرك الراعي على مسار تشكيل الائتلاف المدني الوطني المعارض كنواة للبديل الإنقاذي المنشود، أبلغه وضع إمكاناته كاملة في تصرفه بما يخدم قضية لبنان الرسالة والعيش الواحد.

إلى ذلك قال الحريري بعد لقائه بالرئيس عون: إنه بحث سبل كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي، واكد على وجود تغيير من جانب قصر بعبدا، واضاف: لدينا فرصة للتشاور حتى الإثنين وصولا لتشكيل الحكومة.

وكلف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب التي قدمت استقالتها على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.