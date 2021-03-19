شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب تحاكم الحوثي: «مجرم حرب ومتخابر مع إيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الجيش الوطني اليمني تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران، حيث حرر مناطق واسعة في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز عقب معارك عنيفة تكبد فيه الانقلابيون خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، في وقت تنظر محكمة عسكرية دعوى تتهم المدعو عبدالملك الحوثي والعشرات بالانقلاب على الشرعية والتخابر مع إيران، وارتكاب جرائم حرب.

وعقدت المحكمة العسكرية بمأرب الأربعاء، جلستها العلنية الـ 14 الخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين مشمولين بالدعوى الجزائية، والمتهمين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

واستمعت المحكمة إلى شهادة مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، الذي قدم تقريرا عن الانتهاكات المروعة، التي مارستها ميليشيات الحوثي من خلال استخدامها الأسلحة الباليستية والتقليدية والمقذوفات الصاروخية، وتسببت في مجازر بحق المدنيين.

وقدم ممثل النيابة العامة أدلة الإثبات المتمثلة بالأدلة الوثائقية والثبوتية التي تؤكد إسناد التهم للمتهمين جميعا، وطالبت النيابة من المحكمة بإنزال الحكم على المتهمين بأقصى العقوبات وهي الإعدام، واعتبار المتهمين مجرمي حرب، وحجز القضية للحكم، فيما طالب محامو المتهمين بالتأجيل لتقديم مرافعات ختامية.

وميدانيا، نقلت وكالة «سبأ»، عن مصدر عسكري قوله: إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان من تحرير تلال الخزان، والخضر، والدبعي، والقواعدة، وجاشع، وعقبة المشقب، والقببه، والمشجح، وسوق الزبيرة بعزلة قدس وتدمير طائرتين مسيرتين للميليشيات، مشيرا إلى لافتا إلى أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في جبهات تعز، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين بينهم قيادي ميداني.