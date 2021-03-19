شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة ترضخ.. وتمنع «الإخوان» من مهاجمة مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، وأن يتطلب مستوى العلاقة بين البلدين مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، أصدرت السلطات التركية تعليمات لجماعة الإخوان بوقف مهاجمة مصر من الفضائيات التابعة لها في أسطنبول «حسب مصادر لقناة العربية»، في رضوخ من قبل النظام الحاكم في تركيا أمام المطالب المصرية، وتخليها عن أداة «الإخوان المسلمين».

وأصدرت السلطات التركية توجيهات، بإيقاف البرامج السياسية في فضائيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تبث من أسطنبول كقنوات «وطن، والشرق، ومكملين»، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مشيرة إلى أن السلطات التركية أبرمت اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد بحسب «العربية نت».

يذكر أن القاهرة اشترطت عدم التدخل في القضايا الداخلية المصرية أو المساس بالأمن القومي العربي إذا رغبت أنقرة في مشاورات التقارب.